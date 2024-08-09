الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لأشخاص يروعون المواطنين بالسلاح في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، ويقومون بترويع المواطنين بالدقهلية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله عدد من الأشخاص، يحملون فرد خرطوش وأسلحة بيضاء، وقيامهم بترويع المواطنين بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 أغسطس الجاري، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول: (صاحب محل ملابس - مقيم ببندر طلخا)، طرف ثان: (بائع متجول - مقيم دائرة مركز سمنود)، وذلك إثر خلافات بينهما على أولوية الوقوف لبيع المنتجات بالطريق، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهما.

وعقب ذلك، قام 6 باعة جائلين "الظاهرون بمقطع الفيديو"، بارتكاب الواقعة ومحاولة التعدي على صاحب محل الملابس لمناصرة الطرف الثاني، وأمكن تحديدهم وضُبط بحوزتهم فرد خرطوش و4 قطع سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.