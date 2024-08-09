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حريق يلتهم محطة الصرف الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شب حريق، في محطة الصرف الرئيسية، بمركز بلاط، مساء اليوم الجمعة، في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد نشوب حريق بمدينة بلاط بمنطقة أحواض محطة الصرف الصحي الرئيسية.

والتهمت النيران كميات من الأشجار والنباتات الجافة، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة على الحريق قبل انتقاله للمناطق المجاورة له.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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