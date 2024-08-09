شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 2000 كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة لخدمة المجتمع المصري، وزعت مؤسسة أبو هشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 2000 كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى محافظة بني سويف.

تهدف مؤسسة أبو هشيمة الخير، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتعبير عن التضامن مع الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.



جاء هذا التوزيع ضمن حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني بهدف تقديم مختلف المساهمات والمساعدات للأسر الاولى بالرعاية والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية. وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من إيمان التحالف بأهمية التكاتف المجتمعي وتقديم يد العون لمن هم في أمس الحاجة إليه.