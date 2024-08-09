شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينظم منتدى دور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، غدا السبت، فعاليات "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، بأحد فنادق القاهرة وبحضور ما يزيد عن 200 قيادة شبابية من مختلف المحافظات والكيانات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب المبادرات المهتمين بحقوق الإنسان.

يهدف المنتدى الى تعزيز فهم حقوق الإنسان بين الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في نشر ثقافة داعمة لحماية وإنفاذ حقوق الإنسان، وتوفير فرصة لتعزيز ثقة الشباب بأنهم يمتلكون مفتاح بناء مجتمع يدرك قدرهم، وأن وجهات نظرهم العصرية وتفانيهم وطلقتهم تجعلهم ثروة لا تقدر بثمن.



يشهد المنتدى مناقشة عدة محاور منها فهم الاطار الدولى لحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الانسان والتنمية ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة وطرق التنفيذ والمشاركة في مبادرات حقوق الانسان للشباب وممارسة المواطنة في مجتمعاتهم، والفرص والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان.

