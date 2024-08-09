إعلام إسرائيلي: نتانياهو سيعقد اجتماعًا الخميس لتحديد صلاحيات وفد التفاوض بالجولة التي أعلنها الوسطاء

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعًا الخميس لتحديد صلاحيات وفد التفاوض بالجولة التي أعلنها الوسطاء" بشأن غزة في 15 آب الحالي.

ويشكل إصرار نتانياهو على استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023 العقبة الرئيسية في عرقلة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رحّب بالبيان الثلاثي المشترك للوسطاء ووجه فريقه للمشاركة في نقاشات الخميس 15 آب"، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أنّ "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مضللة وخاطئة"، مشيرًا إلى أنّ " صفقات التبادل تتم لدى الدول التي تهتم بمواطنيها".