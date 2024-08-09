"أ ف ب": تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

أفادت وكالة "فرانس برس"، عن "تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل".
وتظهر اللقطات المنشورة أن الطائرة بدأت بالدوران حول محورها، ثم سقطت، ثم تصاعد دخان كثيف فوق الأرض.
وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للطائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز "ATR-72"، أقلعت من كاسكافيل في ولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو.
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