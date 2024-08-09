وكالة الطاقة الذرية دعت لضبط النفس جرّاء معارك قرب محطة كورسك النووية بعد التوغل الأوكراني في روسيا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحذر، في وقت تستمر المعارك على مقربة من المحطة النووية الروسية في منطقة كورسك، التي تتعرض لهجوم واسع شنته القوات الأوكرانية قبل ثلاثة أيام.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي في بيان "في المرحلة الراهنة، أدعو جميع الجهات إلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ الفيدرالية في مقاطعة كورسك الحدودية إثر الهجوم البري الأوكراني الذي بدأ في 6 آب، وسط استمرار المعارك.
في وقت سابق، ذكر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أنّ "الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في كييف يستخدمون في مقاطعة كورسك الأساليب نفسها التي يستخدمها إرهابيو داعش".
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