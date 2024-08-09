بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: لا صحة للتقرير الذي أوردته رويترز عن إرسال طهران صواريخ لروسيا

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أنّ "لا صحة للتقرير الذي أوردته رويترز عن إرسال طهران صواريخ إلى روسيا".
ولفتت إلى "أننا نتجنب تسليم أي أسلحة بما فيها الصواريخ التي قد تستخدم في الصراع بأوكرانيا".
وسبق وأن اتهمت الدول الغربية طهران بتسليم روسيا مسيّرات شاهد لاستخدامها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية مرارًا.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر استخبارية أوروبية، أن "إيران ستزود روسيا بمئات الصواريخ البالستية قريبا"، كاشفةً أن "عشرات العسكريين الروس يتدربون بإيران على نظام الصواريخ البالستية".
وفي 5 آب الحالي، زار الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو طهران الإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وجاءت زيارة شويغو -الذي شغل سابقًا منصب وزير الدفاع الروسي- تلبية لدعوة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، التي أوضحت أن الزيارة هدفها "تعزيز التواصل وبحث القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية والسياسية الثنائية".
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