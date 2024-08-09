9 قتلى في اشتباكات شرق العاصمة الليبية

قتل تسعة اشخاص في اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر متطابقة.

وأوضح جهاز الاسعاف والطوارئ في ليبيا، في بيان، أنّ "حصيلة القتلى في الاشتباكات بلغت 9 ضحايا".

كما نشر الجهاز صورًا تُظهر عناصره ينتشلون جثث الضحايا من أمكنة متفرقة في تاجوراء.

وقال مصدر في مديرية أمن طرابلس لـ"فرانس برس" إن "الاشتباكات وقعت بين عناصر "كتيبة رحبة الدروع" وعناصر كتيبة "الشهيدة صبرية" بعد مناوشات وخلاف تطور الى تبادل إطلاق النار واستخدام أسلحة متوسطة".

وأشار المصدر إلى أنها توقفت تماما وانسحب عناصر الجانبين، مؤكدا أنها خلفت قتلى وجرحى.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لم يتسن التأكد من صحتها، تظهر دوي انفجارات وتصاعد الدخان من مواقع متفرقة في تاجوراء.

ولم تصدر حكومة طرابلس أي توضيحات حول الاشتباكات علما أن الكتيبتين تابعتان لها.

وتزامنت هذا الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي لليبيا، قامت بها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، في مقابل "رفع الاستعداد والطوارئ" من جانب القوات الموالية لحكومة طرابلس ردا على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غرب البلاد.