أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب المملكة بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر". وأكدت الخارجية، على دعم "المملكة الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وتشدد المملكة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية ⁧‫السعودية‬⁩: نرحب بدعوة الوسطاء لإسرائيل وحماس إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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