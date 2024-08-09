أول تعليق من فرنسا على بيان مصر بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا دعمه الكامل للوسطاء من مصر وأمريكا وقطر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف ماكرون - في تغريدة على منصة "إكس" اليوم الجمعة "يجب أن توقف الحرب في غزة، وهذا يجب أن يكون واضحا للجميع"، موضحا أن الأمر بالغ الأهمية لسكان غزة وللأسرى وللمنطقة التي يتعرض استقرارها اليوم للخطر.

كان متحدث الرئاسة المستشار أحمد فهمي، نشر بيانًا مشتركًا لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر، بشأن أحداث قطاع غزة.

وأوضح المتحدث، وفقًا للبيان المشترك أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس أو الخميس الموافق ١٥ أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة.

وأضاف أن الوسطاء مستعدون، لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.

ووفقا للبيان المشترك، فقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية ووضع حدًا للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وتابع: "وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى ٣١ مايو ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥".

وجاء في البيان أنه ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، حان الوقت الآن للإفراج عن الأسرى وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.