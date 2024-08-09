حزب الله يعلن استهداف مبان يستخدمها جنود الاحتلال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن، حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، انه استهدف "بالأسلحة المناسبة مباني يستخدمها جنود العدو في ثكنة دوفيف وحققنا إصابة مباشرة".

واستشهد فلسطينيا، وجرح شخص آخر باستهداف طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية لسيارة على تخوم مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية إنه تم استهداف اثنين من أعضاء حركة حماس.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني لبناني لمراسل الجزيرة وقوع إصابات في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.