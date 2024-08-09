شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

تحطم الطائرات في البرازيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الطيران البرازيلية "فويباس" أن طائرة تقل 62 شخصا تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية.ولم تقدم شركة الطيران البرازيلية، أية تفاصيل عن سقوط قتلى بين الركاب.

العام الماضي؛ أعلن رئيس بلدية محلي، أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية. وأكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم.