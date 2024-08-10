رئيس بلدية صيدا شاجبًا الغارة الإسرائيلية على المدينة: لتضافر كل الجهود في مواجهة تداعيات الإعتداءات

شجب رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، باسمه وباسم المجلس البلدي في المدينة، في بيان، "الغارة الإسرائيلية التي تم تنفيذها بصاروخين أطلقتهما مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة القيادي سامر الحاج وسط شارع مكتظ بالمواطنين في مدينة صيدا، ما أدى إلى إستشهاده وإصابة شخصين مدنيين كانا في محيط المكان".

واعتبر بديع في بيان أن "العدو الإسرائيلي يستمر في انتهاكاته لسيادة لبنان غير آبه بالأعراف والمواثيق الدولية، التي تدين أفعاله ومجازره اليومية في لبنان وفلسطين، وهذا أمر ندينه بشده ونستنكره".

ودعا إلى "أعلى درجة من اليقظة والحذر، لأن المرحلة حساسة وتتطلب تضافر كل الجهود والتكاتف في مواجهة تداعيات هذه الإعتداءات".