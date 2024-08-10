إعلام إسرائيلي: قد يكون احتمال تنفيذ حزب الله هجومه على إسرائيل أثّر على موعد اجتماع الخميس بشأن غزة

رأت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الاجتماع المرتقب الخميس المقبل في 15 آب هو اجتماع الفرصة الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت عن مصادر مطلعة، قولها إنّ "البيت الأبيض حدد موعد الجولة المقبلة للمفاوضات على أمل إبداء الجانبين مرونة كبيرة"، مضيفة "من الممكن أن يكون احتمال تنفيذ حزب الله هجومه قد أثر على موعد الاجتماع".

وذكرت المصادر أنّه "من المتوقع أن يكون الاجتماع بالدوحة ولم يحدد المكان حتى الآن بشكل نهائي"، لافتة إلى أنّ "من المتوقع أن يرأس رئيس الموساد الوفد الإسرائيلي".

ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

في وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعًا الخميس لتحديد صلاحيات وفد التفاوض بالجولة التي أعلنها الوسطاء" بشأن غزة في 15 آب الحالي.