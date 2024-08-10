البيت الأبيض أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 125 مليون دولار لكييف، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المباغت داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إنّ حزمة المساعدات تؤكد "التزامنا الثابت تجاه أوكرانيا في ظل استمرارها في مواجهة العدوان الروسي".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المساعدات ستأتي من المخزونات الأميركية و"تتضمن صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية، وأجهزة رادار متعددة المهام، وأسلحة مضادة للدبابات".

وأضاف بلينكن في بيان أن هذه المعدات "ستساعد أوكرانيا في حماية قواتها وشعبها ومدنها من الهجمات الروسية وتعزيز قدراتها على خطوط المواجهة".

الولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا، وقد تعهدت تقديم أكثر من 55 مليار دولار من الأسلحة والذخائر وغيرها من المساعدات الأمنية منذ بدأت روسيا حربها في شباط 2022.

ويأتي الإعلان الأخير عن المساعدات فيما تشن قوات كييف هجوما مفاجئا على منطقة كورسك في غرب روسيا، يبدو أنه الأكبر على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة "على اتصال بنظرائنا الأوكرانيين، ونحن نعمل على اكتساب فهم أفضل لما يفعلونه، وما هي أهدافهم، وما هي استراتيجيتهم".