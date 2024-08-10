"سي إن إن": أميركا تفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي

أفادت شبكة "سي إن إن"، أن "الولايات المتحدة تفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي".

وكشفت الشبكة، ان "إسرائيل لن تتلقى فورا أسلحة أميركية بقيمة 3.5 مليار دولار ويرجح تسليمها خلال السنوات المقبلة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن "الولايات المتحدة الأميركية قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 تشرين الأول"، وذلك في حربها المستمرة على قطاع غزة.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن تقدمًا كبيرًا أُحرز في مسألة تزويد إسرائيل بذخائر أميركية خلال اجتماعاته مع مسؤولين بواشنطن في حزيران الماضي.