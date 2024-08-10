مصدر مصري لـ"القاهرة": مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية حرب ‎غزة أملًا بالتهدئة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الإستخبارات المصرية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنّ "مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب في ‎غزة أملًا في الوصول للتهدئة ولتجنب دخول المنطقة في دائرة مفرغة من الصراع".

وأشار المصدر إلى أنّ "مصر تجدد رفضها القاطع لكافة المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع ‎غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها"، مضيفًا "مصدر رفيع المستوى: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف ثابت وواضح ولا يمكن المزايدة عليه".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.