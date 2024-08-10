شكرا لقرائتكم خبر عن 62 شخصا.. مصرع جميع ركاب الطائرة البرازيلية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤولون بمدينة فينيدو البرازيلية، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد ناجون بعد تحطم طائرة وعلى متنها 62 شخصا في ولاية ساو باولو البرازيلية.

ووفقا لشركة الطيران "فويباس"، كان يوجد على متن الطائرة 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. تحطم طائرة في البرازيل وطلب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الحاضرين أثناء إقامة فعالية جنوب البلاد إلى الوقوف والتزام الصمت لدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.

وكتب لولا على منصة "إكس" "خبر حزين للغاية. أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا".

ونقل موقع "جي 1" الإخباري على الإنترنت عن السلطات في فينيدو قولها إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من منزل كان يتواجد فيه السكان. ومع ذلك، لم يسفر الحادث عن إصابة أي شخص، حسبما أفاد "جي 1".