روسيا تعزز قواتها في كورسك لصد الهجوم الأوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن قواتها ما زالت تتصدى لتقدم قوات أوكرانية في منطقة كورسك.

وفرضت وزارة الطوارئ الروسية حالة الطوارئ الاتحادية في منطقة كورسك أمس بعد توغل أوكراني كبير هذا الأسبوع.. وهناك بالفعل حالة طوارئ قائمة ولكن إعلان حالة طوارئ وطنية يعكس مستوى مُحدثاً من التهديد.

وأفاد الجيش الروسي بأنه جرى صد المحاولات الأوكرانية للتقدم في عمق منطقة كورسك بالطائرات والمدفعية.

وجاء في التقرير أن القوات الأوكرانية خسرت 945 جنديا و 102 قطعة من المعدات المدرعة، بما في ذلك 12 دبابة، منذ بداية الهجوم الأوكراني يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الوزارة إلى وجود قتال في العديد من الأماكن بمنطقة كورسك بما في ذلك الجزء الغربي من مدينة سودجا.

ونقلت روسيا أمس دبابات ومدفعية وأنظمة صواريخ إضافية إلى منطقة كورسك في جنوب البلاد مع خوضها معارك لليوم الرابع على التوالي لصد توغل للقوات الأوكرانية.

واخترقت قوات أوكرانية الحدود يوم الثلاثاء في هجوم مضاد مفاجئ للجيش الروسي، بعد تقدم روسي تدريجي في شرق أوكرانيا على مدى أشهر.

وبعد يومين من إبلاغ فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات الجيش أوقفت التقدم الأوكراني، أشارت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تواصل صد محاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزارة قولها إن روسيا ترسل قوافل تعزيزات مزودة بأنظمة صواريخ من طراز جراد ومدفعية ودبابات.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الجيش والغارات الجوية والمدفعية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نجحت في «صد محاولات العدو للتوغل في عمق الأراضي الروسية في اتجاه كورسك».