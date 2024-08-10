كتائب القسام تنعي القائد الميداني الشهيد سامر الحاج

ياسر رشاد - القاهرة - نعت كتائب القسام الشهيد سامر الحاج، القائد الميداني القسامي، الذي ارتقى اليوم في عملية اغتيال صهيونية، بجنوب لبنان.

وقالت كتاب القسام في بيانها: بأسمى آيات الفخر والشموخ والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:

القائد الميداني القسامي سامر محمود الحاج "أبو محمود" (من قرية السميرية - قضاء عكا المحتلة) الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، مساء اليوم الجمعة 04 صفر 1446 هـ الموافق 09 أغسطس 2024 م؛ إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية في مدينة صيدا جنوب لبنان.



واضافت القسام: أننا إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام