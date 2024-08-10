مصرع مسن في قنا.. وعائلته: سقط من الدور الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مُسن مصرعه، اليوم الجمعة، جراء سقوطه من الطابق الرابع في قرية الحامدية التابعة لمركز دشنا، محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبدالحق مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع مُسن وعائلته تدعي سقوطه من الطابق الرابع في قرية الحامدية.

وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية والمقدم عمر الشريف رئيس مباحث مركز شرطة دشنا، وتبين مصرع ى.م، يبلغ من العمر 75 عامًا، من قرية الحامدية مركز دشنت .

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف غموض الواقعة وهل وراءها شبهة جنائية أو سقوط من الطابق الرابع حسب كلام أسرته؟.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.