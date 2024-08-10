التربية الرياضية بالسويس تبدأ غدا تلقي طلبات اختبارات القدرات والتحويلات



محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، بدء تلقى طلبات الراغبين في التقدم امتحان للقدرات بالكلية من السنوات السابقة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعامى 2022، 2023، من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الكلية في بيان صحفي عدم التقيد بالتوزيع الجغرافي، على أن يستمر ذلك من غدا السبت وحتى الاثنين 26 أغسطس، بشرط حصول الطالب أو الطالبة على مجموع درجات يؤهله للالتحاق بكلية التربية الرياضية في نفس سنة الحصول على الشهادة الثانوية من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وفقا لتنسيق العام الدراسي 2023.

وحددت الكلية درجات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة عام 2023، بـ 217 درجة، للبنين قسم أدبي، و205 للبنات قسم علمي و217 قسم أدبي وذلك عن عام 2023، كما حددت الكلية درجات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة لعام 2022، بنين علمي 205، وأدبى 225، وبنات علمى 205 وأدبى 231 درجة.

وحددت الكلية المستندات المطلوبة وهي بيان حالة للطالب أو الطالبة، من الكلية أو المعهد المقيد به، وفى حالة عدم القيد إحضار ما يفيد بعدم قيده وإلغاء ترشيحه من الكلية أو المعهد المرشح له فى سنة حصوله على شهادة الثانوية العامة.

واحضار صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة معتمدة، والأصل للإطلاع فى حالة عدم القيد بالعام السابق، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للأب أو ( الأم كولي تعليمي وعدد ٣ صورة شخصية، وسداد الرسوم المقررة بالفيزا كارت 650 جنيها ، بمكتب التنسيق والتحويلات بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بإدارة الجامعة.