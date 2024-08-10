"سبوتنيك": اشتعال النيران قي قاعدة خراب الجير الأميركية شرقي سوريا جراء هجوم بمسيّرات

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "اشتعال النيران داخل قاعدة الجيش الأميركي في قرية "خراب الجير" في ريف الحسكة شرقي سوريا جراء هجوم بطائرات مسيّرة".

هذا، وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" استهداف القاعدة في ريف الحسكة.

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجوم بعد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم هو الأول الذي يستهدف القاعدة منذ أشهر حين أوقفت فصائل عراقية هجماتها على القواعد الأميركية في سوريا والعراق بعد بدء مباحثات عراقية أميركية رسمية من أجل انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.

وكانت هجمات الفصائل العراقية تأتي تحت عنوان المساهمة في خروج القوات الأميركية من البلاد ودعما لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.