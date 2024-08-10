أكد قائد قوات "أخمات" الروسية ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن عملية القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك تشرف عليها قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال علاء الدينوف في تسجيل فيديو: "الآن نسجل من جميع المحاور أن هناك الكثير من الفرنسيين، والكثير من البولنديين، أي الكثير من الأجانب، بالطبع، لا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية تقودها قيادة مقر حلف شمال الأطلسي بنفسه، هذا شيء لا لبس فيه، لأن الأوكرانيين أنفسهم من غير المرجح أن يتمكنوا من صياغة هذا المخطط".

وأكد علاء الدينوف أنه تم خلال يومين تدمير كمية كبيرة من معدات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وقال: "ربما لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل في العملية العسكرية الخاصة، حيث تم تدمير الكثير من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مثل هذه الفترة القصيرة".

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت قواتها من الحدود البيلاروسية إلى مقاطعة كورسك.

وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 آب الحالي، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.