شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا.. نفوق ما يزيد على 14 طنًا من الأسماك بالقرب من نهر أودر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ماريك فويتشك رئيس الإدارة الإقليمية في سيليزيا ببولندا اليوم الجمعة، انتشال أكثر من 14 طنًا من الأسماك في الأيام الأخيرة من خزان دزيرزنو دوزي المائى الذي يتفرع من قناة جليفيتش المتصلة بنهر أودر.

وأشار فويتشيك إلى أن عمليات انتشال الأسماك النافقة من الخزان ستستمر في الأيام القادمة. كميات هائلة من الأسماك النافقة وعثر على كميات هائلة من الأسماك النافقة بالقرب من نهر أودر، الذي شهد تدمير طحالب سامة للأحياء المائية في صيف عام 2022.

وأظهرت الاختبارات المعملية التي أجرتها السلطات البيئية، وجود نسبة تركيز مرتفعة من الطحالب الذهبية في عينات المياه المأخوذة من الخزان المائي. ازدهار نوع من الطحالب السامة وكانت رُكبت حواجز في وصلة بين الخزان وقناة جليفيتش لمنع الطحالب الذهبية والأسماك المصابة من دخول القناة، ومن هناك إلى نهر أودر.

وفي أواخر يوليو 2022، كان قد حدث نفوق جماعي للأسماك في نهر أودر، الذي يشكل جزءًا من الحدود بين ألمانيا وبولندا.

وخلص الخبراء في كلا البلدين إلى أن ازدهار نوع من الطحالب السامة المعروفة باسم بريمنيسيوم بارفوم ربما كان السبب في حدوث تلك الظاهرة.