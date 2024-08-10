استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 14 فلسطينيًا الليلة الماضية وفجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في بلدة عبسان شرق المدينة. وفي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وفقد عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف أحد منازل المخيم، تزامن ذلك مع قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

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