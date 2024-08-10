استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تتعرض كافة البلدات الشرقية منها لقصف جوي ومدفعي عنيف، بالتزامن مع إجبار آلاف العائلات على النزوح من منازلهم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء من أحياء وبلدات مدينة خان يونس، وأن العديد من نداءات الاستغاثة وردت من السكان بوجود شهداء وجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم، وقد اجتاحت دبابات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة، وسط عمليات تدمير واسعة للمنازل والمنشآت الفلسطينية .

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