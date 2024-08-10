أمريكا تعلن رفع الحظر عن الأسلحة الهجومية للسعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن إدارة بايدن قررت رفع الحظر المفروض على مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة الهجومية للسعودية، متراجعة عن سياسة عمرها ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وقال أحد مساعدي الكونجرس، إن الإدارة أطلعت الكونجرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر. وقال مصدر إن المبيعات قد تستأنف الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: “لقد أوفى السعوديون بنهايتهم من الصفقة، ونحن على استعداد لمقابلة قضيتنا، وإعادة هذه القضايا بانتظام من خلال إخطار مناسب من الكونجرس والتشاور”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت حظرا على الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بسبب حرب اليمن.

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