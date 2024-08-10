بسبب ركن سيارة.. التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب ملاكمة في مقهى بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تباشر نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل لاعب ملاكمة طعنًا بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع شاب آخر، بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام مقهى بمنطقة الفضالي بسيدي بشر.

تلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول بورود بلاغًا يفيد حدوث مشاجرة أمام مقهى بشارع 24 بمنطقة أرض الفضالي بسيدي بشر ووفاة شخص.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين وصول المدعو محسن عبد الله، 20 عامًا، وشهرته "محسن اللمبي" مصابًا بطعنات بالبطن إثر سلاح أبيض وتوفى فور وصوله.

وتبين من التحريات أن المجني عليه، لاعب ملاكمة بنادي المؤسسة العسكرية، وأثناء تواجده للعمل بمقهى ملك والده بالشارع المشار إليه، اعترض على ركن شاب سيارته أمام المقهى.

ووفقًا للتحريات، تطورت المشادة إلى مشاجرة استعان خلالها الأخير بآخرين واعتدوا على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" ما أدى إلى إصابته بجروح طعنية بالبطن أودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الطبي الشرعي، وحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان.

وشيعت أسرة المجني عليه جثمانه عقب صلاة المغرب الجمعة ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط حالة من الحزن والصراخ، وهتافات من المشيعين من بينها "لا إله إلا الله".

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دفتر عزاء من أصدقاء وأقارب لاعب الملاكمة المتوفي، فيما دشن بعضهم هاشتاج للمطالبة بسرعة #حق_محسن_لازم_يرجع.