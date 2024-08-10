الغرف التجارية: 90% من مدخلات الدواء يتم استيرادها من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة استراتيجية وتمثل أمن قومي ولها بعد اجتماعي، موضحًا أن مصر تهدف لتوطين صناعة الأدوية منذ فترة الستينات في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف "عوف"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة،" والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بها نحو 180 مصنع لتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى وجود نحو 80 مصنع تحت الإنشاء الآن لتغطية حاجة السوق المحلي.

وتابع: "المصريون استهلكوا أدوية بقيمة 154 مليار جنيه في 2023، كما أن سوق الأدوية في مصر تبلغ قيمته نحو 800 مليار جنيه"، كما أن 90% من هذه القيمة لشركات محلية.

وأوضح، أن الفترة الحالية هناك تحديات تواجه قطاع الدواء في مصر، لافتًا إلى أن 90% من مدخلات الدواء يتم استيرادها من الخارج، كما أن هذه المدخلات مرتبطة بالدولار.

وأكمل أن هيئة الدواء لديها قسم يسمى إدارة التسعير وهي من تحدد سعر الدواء، مؤكدًا أن هيئة الدواء هي المنوطة بتحديد سعر الدواء وليس الشركات المصنعة.