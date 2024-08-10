كنت مستني أجيب حاجة قيمة.. هدية الرحالة محمد المصري يهدي للأولى على الدبلومات الفنية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أهدى الرحالة محمد المصري، الطالبة أسماء فكيه عبد السميع، الأولى على الجمهورية في الدبلومات الفنية، دراجة هوائية حديثة من نوع "كيتي جلاكسي Ml150l"، وذلك تكريمًا لتفوقها ودعمًا لمسيرتها.

وصل المصري إلى قرية سمان التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، مستقلًا سيارة نصف نقل تحمل الدراجة كهدية للطالبة المتفوقة.

صرّح المصري لموقع "الخليج 365" بأنه كان يستعد لتقديم هدية مميزة للطالبة فور إعلان نتائج الدبلومات، ولكنه فضّل الانتظار حتى يتمكن من إهدائها دراجة ذات جودة عالية وخفيفة الوزن.

وأضاف المصري: "أؤمن بدعم النماذج المتفوقة والناجحة، وأسماء هي أحدث هذه النماذج التي تستحق كل تقدير، وكان لي شرف لقاء أسرتها."

تتمتع دراجة "كيتي جلاكسي Ml150l" بمواصفات مميزة، حيث تأتي بمقاس 26 بوصة وفريم ألومنيوم خفيف، مع كرسي من نوع "Galaxy Comfort" وناقلات سرعات Shimano ST-EF41 التي توفر 21 سرعة، بالإضافة إلى فرامل ميكانيكية تعمل بنظام الديسك السلكي لضمان الأداء القوي.

وقد أعربت الطالبة أسماء عن شكرها العميق للرحالة المصري على هديته الثمينة وعلى تحمله مشقة السفر لزيارتها وتقديم التهنئة.

حصلت أسماء على مجموع درجات بلغ 579.5 درجة، بفارق نصف درجة فقط عن الدرجة النهائية، ما جعلها الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية والأولى على محافظة المنوفية في دبلوم الثانوي التجاري. وقد اعتادت أسماء استخدام دراجة هوائية لقطع مسافة 6 كيلومترات يوميًا للذهاب إلى مدرستها.