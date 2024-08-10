مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مقتله، وأصيب آخر في مشاجرة نتيجة تجدد خلافات سابقة في مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية. وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أجا بوصول إشارة من قوات تأمين المستشفيات تفيد بوصول شخصين أحدهما جثة هامدة والآخر مصاب، بدعوى تعدي من آخرين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل "كمال يوسف السعيد أبو العنين"، 65 عامًا، مقيم بالسلامية. فيما أُصيب حامد محمد السعيد أبو العنين، 66 عامًا، مقيم بأجا، بثلاث جروح نافذة ونزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم. وتم حجزه في قسم الطوارئ بمستشفى أجا، لوضعه تحت الملاحظة الطبية، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.