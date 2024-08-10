شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحكومة تخفض نسبه الفقد فى الطاقة الكهربائية وصولا لـ12% عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، من خلال خطة محكمة، خفض نسبه الفقد في الطاقة الكهربائية لتصل إلي 12% عام 2030 مقابل 19.4% العام المالي المنقضي 30 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يكون خفض نسبة الفقد تدريجيا بشكل سنوي، حيث تستهدف الحكومة أن يصل إلي 15.6% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، وأن تصل إلي 12.3% خلال العام المالي 2026/207.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصريالمصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.