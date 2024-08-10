شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، حيث أكدت في برنامجها أن البحث العلمي التطبيقي يُعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة للارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية.

ويمكن استعراض أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج كالتالي:

تطوير البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات، والتعاون مع مراكز بحوث أخرى.

وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية.

وضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارعين.

تعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات.

تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.



