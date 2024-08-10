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هاريس: أعمل مع بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، اليوم السبت، "أصبحت بشكل رسمي مرشحة عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية".

وأضافت "هاريس"، خلال كلمتها خلال تجمع انتخابي بولاية أريزونا، إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة "أعمل مع الرئيس جو بايدن على مدار الساعة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".

وأشارت إلى أن المرشح الجمهوري دونالد تامب، يسعى إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأكدت "نحن لن نعود إلى الخلف وسنعمل على مواجهة جميع التحديات الكبرى"، مؤكدة "سنسعى إلى الحفاظ على أمن الحدود لمواجهة مشكلة الهجرة".

وتتنافس كامالا هاريس ضد دونالد ترامب في السباق الانتخابي المقرر له الخامس من نوفمبر المقبل، وسوف تقام مناظرات بينهما خلال أيام شهر سبتمبر المقبل من خلال بعض الشبكات التلفزيونية الأمريكية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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