لهذا السبب.. بيرمازنز توقف قبول اللاجئين الأوكرانيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السُلطات المحلية في مدينة بيرمازنز الألمانية، أن المدينة توقفت عن قبول اللاجئين الأوكرانيين؛ بسبب تدفقهم بأعداد هائلة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت إدارة المدينة في بيانها: "أعلنت مدينة بيرمازنز في ولاية راينلاند بالاتينات التوقف عن استقبال لاجئين أوكرانيين، حيث تجاوزت بيرمازنز الحصة المحددة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بأكثر من 82.6% في يوليو الماضي".

وفى وقت سابق، دعا عدد من السياسيين الألمان إلى إلغاء نظام إعانات البطالة الذي يحصل عليه اللاجئون الأوكرانيون، حيث تصل دفعة الإعانات الشهرية للشخص الواحد إلى 563 يورو، ويتم تقديمها للمواطنين الأوكرانيين إلى جانب الخدمات الطبية المجانية والسكن أثناء دورات الاندماج واللغة.