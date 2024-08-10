أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



وأضاف المركز، تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقة المدينة المنورة و تبقى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وذكر، الرياح في البحر الاحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

وأفاد، الرياح في الخليج العربي تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

مكة المكرمة 41 30

المدينة المنورة 46 31

الرياض 45 31

جدة 39 31

الدمام 46 30

أبها 30 20

تبوك 30 28