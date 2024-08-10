سحب ركامية وأمطار.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.



وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 03:59 والجزر الأول عند الساعة 10:10 والثاني عند الساعة 22:28.

وتابع، في بحر عمان فسيكون الموج خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:44 والثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والثاني عند الساعة 06:47.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 46 33 70 25

دبي 45 32 70 25

الشارقة 44 32 75 35

عجمان 43 34 70 30

أم القيوين 43 31 75 35

رأس الخيمة 43 33 75 25

الفجيرة 36 28 90 50

العـين 45 32 65 25

ليوا 48 31 70 35

الرويس 44 34 75 30

السلع 45 31 70 30

دلـمـا 41 35 80 40

طنب الكبرى 42 34 80 45

طنب الصغرى 42 34 80 45

أبو موسى 42 32 75 40