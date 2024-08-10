شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات جادة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان الفترة المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الحكومة في برنامجها على أن الثروة الحيوانية تمثل إحدى الركائز الرئيسة للأمن الغذائي، ونظرا لذلك فهي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وتبذل الدولة جهودًا حثيثة لدعم الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي، ويمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج في التالي:

مواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية المصرية، من أجل زيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان، مع توطين هذه السلالات المهجنة، بالإضافة إلى العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أنا الحكومة تستهدف مواصلة الحفاظ على فائض تصديري - بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي - من كل من منتجات اللحوم البيضاء والأسماك، وكذا نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لتصل إلى 72% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2025/2026، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 ، وتأتي قضية الحفاظ على الأمن الغذائي على رأس قائمة الأولويات لما تفرضه هذه القضية من تحديات كبيرة، وبخاصة في ظل تنامي الطلب الاسهتلاكي بفعل النمو السكاني السريع، وما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية ومناخية تأثرًا بانتشار جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.