بلينكن أكد باتصال مع غالانت على أهمية التوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات في إسرائيل ولبنان بالعودة لمنازلها

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "التصعيد ليس من مصلحة أحد".
واوضحت الخارجية الأميركية أن " بلينكن ناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي جهود تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وأعاد التأكيد على التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل وشرح أن التصعيد ليس في مصلحة أحد".
كما شدد بلينكن على الحاجة الملحة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا على ضرروة أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى الإفراج عن الاسرى وزيادة المساعدات.
وشدد بلينكن على أهمية التوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات في إسرائيل ولبنان بالعودة لمنازلها.
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