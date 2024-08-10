القضاء الاميركي حكم بالسجن 20 عاما بحق أحد أعنف مثيري الشغب خلال اقتحام الكابيتول

حكم القضاء الأميركي بالسجن لمدة 20 عاما على رجل وصفته النيابة العامة بأنه أحد المشاركين "الأكثر عنفا" في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021 في واشنطن.

والحكم الصادر على ديفيد ديمبسي، وهو مواطن من كاليفورنيا يبلغ 37 عاما، هو ثاني أشد عقوبة تصدر بحق حوالى 1500 متهم لدورهم في الهجوم على مقر المجلسين التشريعيين الأميركيين.

وطلبت النيابة العامة تسليط عقوبة السجن 22 عاما على ديمبسي، وهو عامل سابق في قطاعي البناء والمطاعم، مشيرة إلى سجله الإجرامي الطويل.

وقدمته على أنه "أحد أعنف مثيري الشغب، خلال واحدة من أعنف لحظات الاعتداء، في موقع المواجهات الأعنف في مبنى الكابيتول".

وقالت الشرطة إنه استخدم "يديه وقدميه وصواري أعلام وعكازات ورذاذ الفلفل وقطع أثاث مكسور وأي شيء وجده سلاحا ضد الشرطة".

وكان ديمبسي قد أقر بأنه مذنب في تهمتي الاعتداء على ضباط الشرطة.