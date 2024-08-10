شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البولندي يتهم الحكومة السابقة باختلاس 25 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الجمعة، الحكومة السابقة باختلاس مليارات من الأموال العامة خلال فترة توليها السلطة التي استمرت 8 سنوات.

وأوضح أن مفتشي الإدارة المالية يقومون حاليًا بالتدقيق في حسابات 90 مؤسسة حكومية. قضايا الفساد في بولندا وذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة أنفقت ما يعادل 25 مليار دولار بشكل غير قانوني.

وكان حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي وضع بولندا على مسار مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، قد تولى السلطة البلاد من 2015 إلى 2023.

وخسر حزب القانون والعدالة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي. 62 شخصًا يخضعون للتحقيق وقال توسك إن 62 شخصًا حتى الآن يخضعون للتحقيق، في حين تلقى مكتب المدعي العام 149 شكوى.

وأضاف: "الأمر الأكثر بروزا كان وجود استراتيجية متعمدة لاستغلال الأموال العامة التي تدفقت من الوزارات إلى مؤسسات يديرها سياسيون أو أفراد من أسرهم".

وتابع: إن حزب القانون والعدالة كان مبدعًا للغاية في استخدام هذه الأموال العامة في الدعاية خلال الحملات الانتخابية.

ورفض رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي، هذه الاتهامات ووصفها بأنها أكاذيب تهدف إلى "تصفية أكبر حزب معارضة في بولندا."

