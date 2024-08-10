روسيا تفرض إجراءات لمكافحة الإرهاب في مناطق حدودية مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين قولهم إن روسيا فرضت إجراءات لمكافحة الإرهاب في وقت مبكر اليوم السبت في ثلاث مناطق حدودية مع أوكرانيا.

ونسبت الوكالات إلى حكام المناطق أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القول إن هذه الإجراءات ستطبق على منطقة كورسك، حيث تقول موسكو إن قواتها تتصدى لتوغل أوكراني، ومنطقتي بيلغورود وبريانسك.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الإجراءات تشمل احتمال القيام بعمليات نزوح للسكان وفرض قيود على التنقل في مناطق محددة وتعزيز الأمن حول المواقع الحساسة والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.



وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 125 مليون دولار لكييف، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المباغت داخل الأراضي الروسية.