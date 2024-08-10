استهلّها بزيارة السد العالي.. وزير الكهرباء يزور المحطات المائية بأسوان لمتابعة سير العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زياراته لشركات قطاع الكهرباء حيث زار صباح أمس الجمعة، محافظة أسوان على متن رحلة شركة مصر للطيران، وفور وصوله إلى المطار توجه لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لمتابعة سير العمل بالشركة بعدها قام بزيارة السد العالي.

واستمع وزير الكهرباء، خلال تواجده بمحطة السد العالي لشرح مفصل عن عمل التوربينات وكفاءة الوحدات الكهربائية المختلفة.

كما توجه إلى مقر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في سرية تامة لمتابعة انتظام وسير العمل داخل ديوان عام الشركة بعدها توجه لمسجد سحاري لأداء صلاة الجمعة واستكمال جولته التفقدية لعدد من المناطق التابعة لشركات الكهرباء والاطمئنان علي انتظام واستقرار التيار الكهربائي بعد السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مختلف المناطق بأسوان.