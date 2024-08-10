الزراعة توجه نصائح مهمة لمزارعي الطماطم والبطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أصدر مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من التوصيات الزراعية بشأن محصولي البطاطس والطماطم، والتي يجب على المزارعين مراعاتها خلال شهر أغسطس الحالي لتخطي مرحلة ارتفاع درجة الحرارة.

وفيما يتعلق بمحصول البطاطس يتم البدء في إعداد الأرض لزراعة العروة النيلية بتقاوي الكسر المحلي في مناطق المنيا والمنوفية والنوبارية والدقهلية.

- يجب التأكد تماما من صلاحية التقاوي للزراعة، خاصة أنّ المزارعين في هذه المناطق يقومون في الغالب بكسر تقاويهم من ناتج العروة الصيفية السابقة دون فحص فني متخصص، وعند أكتشاف أي خلل في التقاوي يمنع زراعتها تماما.

- تتوقف كمية التقاوي اللازمة للفدان على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة ويحتاج الفدان لنحو 1300 - 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية.

- يتم خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بنحو أسبوعين وتنقل إلى مكان مظلل.

- توضع التقاوي في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية لعملية الاستنبات.

- حال وجود مشاكل في الأرض التي سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمبيد ريزولكس بمعدل 1.5-2 كجم/ طن تقاوي.

- يفضل معاملة التقاوي بالمخصبات الحيوية، خاصة عند الزراعة قبل فترة استنبات مناسبة، بحيث يضاف المخصب قبل الزراعة مباشرة وبعد وضع التقاوي وسط الخط ثم التغطية بالتربة قبل جفاف المخصب على التقاوي.

- نظرا للطقس الحار خلال الصيف، يُنصح بعدم التبكير، وأنسب موعد زراعة هو النصف الأول من سبتمبر ويمكن الزراعة بعد 25 أغسطس بحد أدنى.

وبخصوص محصول الطماطم فيجب العناية بالعروة الصيفية العادية المنزرعة في آواخر أبريل وحتى آخر مايو، ويتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لانتشار الذبابة البيضاء وتعدد عوائلها، وما تسببه من انتشار مرض تجعد أوراق الطماطم الأصفر، وعدم وجود زراعات طماطم في مساحات متجمعة يسهل معها الوقاية من الذبابة البيضاء.

- تداخل العروات وسهولة انتقال الإصابة من الزراعات القديمة للحديثة.

- عدم معرفة بعض الزرّاع بالأصناف المناسبة واحتياجات كل صنف من الأسمدة وكذلك عدم معرفة أعراض الاصابة بالأمراض والآفات وكيفية مقاومتها.

- عدم ظهور أعراض الإصابة بفيرس تجعد الأوراق الاصفر في إعمار مبكرة من عمر الشتلة.

- عدم وجود أصناف أو هجن تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

- يجب الزراعة بهجن تتحمل الإصابة بفيرس تجعد الأوراق الأصفر، نظرا لانتشار الذبابة البيضاء خلال هذه العروة.

- الزراعة بشتلات خالية من الإصابة والعمل على تأخير الإصابة حتى بداية التزهير، واتباع العمليات الزراعية المثلى لتحقيق المكافحة المتكاملة لتأخير الإصابة الفيروسية.

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