شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم بأداء اليمين قبل مباشرة الوظائف القيادية بالجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

يلزم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يؤدي من يتولي وظيفة من الوظائف القيادية اليمين قبل مباشرة عمله، ونص في المادة (19) منه، على أن يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن احترام الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

وحدد القانون، شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية، على أن "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.