البيت الأبيض: أميركا زودت النمسا معلومات استخبارية لإحباط هجوم ضد حفلات سويفت

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.
واكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عقب إلغاء حفلات المغنية الأميركية الشهيرة هذا الأسبوع في العاصمة النمسوية إن "الولايات المتحدة شاركت معلومات استخبارية مع شركائنا النمسويين للمساعدة في إحباط تهديد لحفلات تايلور سويفت" في فيينا.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تعمل "من كثب مع الشركاء في كل أنحاء العالم لرصد التهديدات وإحباطها".
وأعلنت السلطات النمسوية توقيف رجل ثالث يقول إنه من تنظيم داعش، وذلك بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا.
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