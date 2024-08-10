حولت طائرة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مسارها إلى بيلينغز بولاية مونتانا، الجمعة، بسبب مشكلة ميكانيكية أثناء رحلته لحضور تجمع انتخابي في بوزمان بالولاية.
وقال جهاز الخدمة السرية إن المشكلة الميكانيكية للطائرة لا علاقة لها بأي مشكلة أمنية.
ولم تذكر تفاصيل محددة عن طبيعة المشكلة الميكانيكية في الطائرة، لكن ترامب أكد في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصوله إلى مونتانا من دون الإشارة إلى العطل.
واكدت وكالة "أسوشيتد برس" إن طائرة ترامب غيرت مسارها في طريقها إلى مونتانا بسبب مشكلة ميكانيكية لكنها هبطت اضطراريا بسلام في مكان قريب.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطرارى لطائرة ترامب بعد عطل مفاجئ نتيجة مشكلة ميكانيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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