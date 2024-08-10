مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات

استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أيّ "تفاوض" مع مُعارضيه بشأن نتيجة الانتخابات، وذلك أثناء مغادرته المحكمة العليا التي لجأ إليها لتأكيد فوزه، داعيا زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى تسليم نفسها إلى القضاء.

واكد مادورو ردا على أسئلة صحافيّين انه "في ما يتعلّق بالمفاوضات، أعتقد أنّ الشخص الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو في هذا البلد هو النائب العام".

وأضاف "فلتُسلّم نفسها إلى القضاء ولتُحاسَب على الجرائم التي ارتكبتها. هذا هو التفاوض الوحيد الممكن حقا هنا".

وتابع مادورو "نحن الغالبيّة... وسنُواصل حُكم هذا البلد في سلام وديمقراطيّة".